Sull’orlo del baratro | imminente attacco dell’Iran a Israele gli Usa minacciano una dura reazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il conto alla rovescia è iniziato, ildi un conflitto allargato a tutto il Medio Oriente si avvicina. Gli ufficiali Usa ritengono che l’Iran possa lanciare unmissilistico nelle prossime 12 ore, probabilmente dopo il tramonto. L’Iran potrebbe lanciare anche droni e missili da crociera, come avvenuto nell’dello scorso aprile cheha per lo più sventato insieme agli alleati. L’allarme sul possibileiraniano, che potrebbe avvenire nelle prossime ore, è arrivato a Tel Aviv verso mezzogiorno, ora locale. “Stiamo sostenendo attivamente i preparativi per difendereda questo”, ha dichiarato un funzionario della Casa Bianca citato dal New York Times, affermando che “unmilitare direttocontroavrà gravi conseguenze” per Teheran.