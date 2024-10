Scopri Ercole Il Brano di DERRI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 1 ottobre 2024) Fuori oggi 1 ottobre 2024 “”, il nuovo singolo diche è unche unisce un paesaggio pop disteso ad incursioni elettroniche eteree.Presenta “” “, il nuovo singolo diin uscita domani martedì 1 ottobre con distribuzione Artist First. Un Artista per Necessitàè un cantautore per necessità, un artista che trae ispirazione dalle esperienze quotidiane, trasformando la vita ordinaria in pura psichedelia. Crede che in ogni piccolo aspetto della vita si nasconda la poesia e il dramma di cui abbiamo bisogno. Questa filosofia guida la sua creatività, permettendogli di esplorare un ampio spettro di generi e influenze. L’Alchimia tra Canone e Follia Con un approccio alchemico,cerca di trovare il giusto equilibrio tra tradizione e avanguardia, pensiero ed emozione.