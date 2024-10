Scaduti i termini per la presentazione del 730 | ecco come sanare la posizione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il 30 settembre è stato l’ultimo giorno utile per l’invio del modello 730/2024 relativo al periodo d’imposta 2023, da oggi si incorre nelle sanzioni amministrative previste per il ritardatari Scadeva ieri, 30 settembre 2024, il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi tramite modello 730. Lavoratori dipendenti e pensionati dovevano quindi presentare al Fisco la documentazione relativa ai redditi da lavoro dipendente, assimilati e pensionistici, oltre alle spese detraibili. Mentre per quanto riguarda ladel 730 per le persone fisiche, c’è tempo ancora fino al 30 ottobre prossimo. Scaduto ieri il termine per ladel 730 – Cityrumors.it L’Agenzia delle Entrate specifica comunque che la dichiarazione dei redditi può essere presentata entro 90 giorni dalle scadenze previste dalla normativa, che a quel punto viene considerata ancora valida.