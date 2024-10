Roma gli strappa la collana | rapinatore tradito dal suo strabismo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 1 ottobre 2024), 1 ottobre 2024- Gli investigatori della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo e della Sezione Volanti della Questura di, al termine di un’accurata attività investigativa, hanno identificato il presunto autore di una rapina aggravata commessa lo scorso 21 settembre ai danni di un passante. In particolare, gli agenti del XI Distretto, unitamente agli uomini delle Volanti, su disposizione della Centrale Operativa, nel pomeriggio del 21 settembre scorso, sono intervenuti in via della Magliana per la segnalazione di una rapina consumata nei confronti di un uomo. Giunti sul posto, hanno ascoltato il malcapitato il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo, aiutato da altri due individui che hanno poi fatto perdere le loro tracce, lo aveva colpito con uno schiaffo alla nuca per poirgli con violenza lache indossava.