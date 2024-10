Regno Unito in arrivo un altro royal baby | la principessa Beatrice è incinta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Inun ““: la famiglia reale britannica si prepara a dare il benvenuto a un nuovo arrivato. Buckingham Palace ha ufficialmente comunicato che laè in dolce attesa: aspetta il suo secondo bambino da Edoardo Mapelli Mozzi. Non è stata rivelata l’identità del futuro nascituro, ma la data prevista per il parto è all’inizio del 2025. “Sua Maestà il re è stato informato e le due famiglie sono entusiaste”, si legge nel comunicato di Buckingham Palace.ed Edoardo si sono uniti in matrimonio nel 2020 e sono già genitori di una bambina, Sienna Elizabeth, nata nel settembre 2021. Sia Sienna che il prossimo ‘’ hanno un fratellastro, Wolfie, frutto di una relazione precedente dell’imprenditore italo-britannico.è la primogenita di Andrea, duca di York, e di Sarah Ferguson.