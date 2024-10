Perché deve lasciare il Grande Fratello L’indiscrezione su Clarissa Burt

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2024) Brutta, anzi bruttissima notizia per una concorrente del. Ormai la sua uscita sarebbe imminente, stando a quanto trapelato nelle ultime ore. Dovrà preparare le sue valigie e andarsene per sempre, rinunciando a questa straordinaria avventura televisiva. C’è infatti una notizia che sta circolando con forza e che sta preoccupando non poco i fan di questa gieffina. In realtà lei non è stata ancora informata dell’accaduto,ma fuori dalnon si sta facendo altro che parlare di questa concorrente prossima all’uscita dal reality show. Dovrà provare a dare il massimo per invertire il trend, ma per ora la situazione non appare favorevole. Andiamo a vedere insieme cosa è emerso fino a questo momento. Leggi anche: “Se ti va di baciarmi fallo”.