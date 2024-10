Orio al Serio scoppiano le ruote di un aereo sulla pista | scalo bloccato

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di martedì 1 ottobre 2024) Durante la mattina del primo ottobre, l’aeroporto dialdi Bergamo è stato teatro di un incidente che ha provocato gravi disagi per i passeggeri e la temporanea sospensione delle operazioni di volo. Intorno alle 8, un aeromobile Ryanair proveniente da Barcellona ha subito lo scoppio di quattrodel carrello posteriore subito dopo l’atterraggio, mentre stava rullando per uscire dalla. Sebbene nessuno dei passeggeri o dei membri dell’equipaggio abbia corso rischi, come confermato dai gestori dello, la Sacbo, l’è rimasto fermo in. Questo ha causato il blocco di tutte le operazioni di volo, con ritardi significativi per i voli in partenza e dirottamenti verso altri aeroporti per quelli in arrivo.