Originale e avvincente | Paolo Bottini conquista Box Organi con la sua maestria

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lallio. La decima edizione di “Box. Suoni e parole d’autore” di Lallio è giunta alla sua penultima tappa sabato 28 settembre con “Echi di belcanto in cantoria”, un concerto per intenditori che ha visto protagonisti l’sta, il flautista Carlo Nicita e un racconto inedito di Luca Scarlini affidato alla cura vocale dell’attore Alberto Salvi. Nel format ideato e diretto da Alessandro Bottelli, l’organo, la voce umana e altri strumenti della tradizione antica e moderna si incontrano in modo inedito ed estroso, spesso contaminando accenti, timbri ed effetti acustici propri di mondi sonori e di generi anche lontanissimi tra loro.