Offre centro euro ai militari | Mangiateci una pizza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) PORTO GARIBALDI Ha "offerto" denaro ai carabinieri per evitare di essere multato. E sono così scattate le manette per un autotrasportatore straniero di trentanni, arrestato in flagranza per il reato di istigazione alla corruzione. L’episodio è avvenuto all’alba di sabato scorso, 28 settembre. I carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi erano impegnati in un posto di controllo nella frazione comacchiese di San Giuseppe, lungo la Strada statale Romea. Attorno alle 5 del mattino, ihanno notato un furgone che sopraggiungeva nella loro direzione. Il mezzo ha attirato la loro attenzione e, per questa ragione, hanno deciso di fermarlo per procedere ad una normale verifica dei documenti di guida e di circolazione in possesso del conducente del mezzo. Al volante, vi era un autotrasportatore di trentanni che ha accostato e abbassato il finestrino del proprio furgone.