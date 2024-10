Nuovi parcheggi approvati i progetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Viareggio, 2 ottobre 2024 –dei dueche sorgeranno alla Dogana, a Capezzano, e in via Nuova a Vado, a ridosso delle scuole. A Capezzano, la realizzazione deistalli è un intervento strategico, che si pone come tassello fondamentale dell’ampio progetto di messa in sicurezza della via Sarzanese già avviato con il marciapiede. Ilo garantirà 20posti auto (di cui uno per disabili e uno stallo rosa), corredati da piantumazioni a verde, cestini, panchine e un nuovo impianto di illuminazione. Il progetto prevede inoltre di realizzare (esternamente all’area di sosta) un percorso pedonale protetto che lo colleghi all’area commerciale e all’innesto con via Pennelle e, quindi, all’ultimo tratto del nuovo marciapiede previsto e atteso, come detto, per il prossimo anno.