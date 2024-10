Notte di fuoco al GF Helena sbotta con Lorenzo | o me o lei

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 1 ottobre 2024)nellaal GF ha fatto un out out a, sorpreso in piscina con Shaila a dichiararsi: “o me o lei” Si respira tanta indecisione da parte di Shaila nei confronti dei due corteggiatori Javier e. Nonostante in puntata sia stata “ufficializzata” la coppia Javier-Shaila, nel post puntata tutto è stato rimesso in discussione. E a pagarne le conseguenze è stata, che èta controper poi rifugiarsi in camera a piangere. Facciamo un passo indietro. Ieridopo la diretta Shaila ha chiesto a Javier di esporsi di più nei suoi confronti: “Se ti va di baciarmi sul collo fallo, se ti va di avvicinarti di più fallo, prendi pure l’iniziativa. Io con te sto bene e lo sai, mi sono esposta molto“. Poi però l’ex velina si è lasciata andare anche con