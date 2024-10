Nato Mark Rutte nuovo segretario generale

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nella giornata odierna, martedì 1 ottobre, laha nomiun. Il laburista norvegese Jens Stoltenberg, che guida l’Alleanza dal 2014, passa il testimone a. “Lasarà in buone mani con te al timone. Questo mi rende anche più facile lasciare l’Alleanza, sapendo che tu assumerai la carica didella”, ha detto Jens Stoltenberg passando il testimone. aggionrnamento ore 7.30 “Non vedo l’ora di mettermi al lavoro”, ha detto dal canto suoche, rivolgendosi al suo predecessore, ha sottolineato: “Hai mantenuto questa grande Alleanza sulla giusta strada in tempi turbolenti. In gran parte grazie a teora è più grande, più forte e più unita che mai. E’ un grande onore succedere a te come”. Aggiornamento ore 10.39 “Farò del mio meglio perché il legame transatlantico resti solido come una roccia.