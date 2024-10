Morto Nazareno Darzillo tenore del Teatro Verdi di Salerno Aveva 45 anni fatale un malore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nazaro, notodeldi, è venuto a mancare all’età di 45a causa di un improvviso. Originario di Afragola, in provincia di Napoli, si era recentemente esibito il 24 ottobre durante il “Concerto Classico Napoletano” a piazza Santa Restituta a Lacco Ameno, sull’isola di Ischia.Leggi anche: L’Iran ha lanciato missili balistici su Israele: allarme in tutto il Paese – DIRETTA Ilha condiviso un messaggio sui social per esprimere il proprio dolore per la perdita dele la propria solidarietà alla sua famiglia: “Siamo profondamente affranti nell’apprendere della prematura scomparsa del nostro caro, undi grande talento e parte integrante della famiglia deldi