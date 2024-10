Masters 1000 Shanghai 2024 subito quattro azzurri in campo Tocca a Sonego Nardi e il derby Fognini-Darderi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) La lunga trasferta asiatica arriva al momento più importante, visto che da domani si alza il sipario suldi, almeno per quanto riguarda il tabellone principale visto che i match di qualificazione si sono già disputati. Sarà una prima giornata che vedrà in, due dei quali si affronteranno neltra Fabioe Luciano, con il vincente che andrà ad affrontare l’americano Tommy Paul. Farà il suo esordio anche Luca, che affronterà il francese Alexandre Muller. Il tennista marchigiano vuole tornare alla vittoria, che gli manca addirittura nel circuito ATP dalla sfida del primo turno nel torneo di s-Hertogenbosch. Una super sfida, invece, attende Lorenzo. Il tennista piemontese se la vedrà con il canadese Dennis Shapovalov in una delle partite più attese della giornata.