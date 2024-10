Maremma Perestrojka | l’esilarante nuovo romanzo di Cecilia Tosi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 1 ottobre 2024), esilarante, commovente e autentico, ildisegna il punto di passaggio di un’intera generazione. Pubblicato da Round Robin Editrice nella collana Parole in Viaggio, ildella giornalista di Rai News24 è disponibile in tutte le librerie e negli store online. Con questoci porta nella provincia toscana, dove il destino personale della protagonista si intreccia con i grandi eventi storici che hanno ridisegnato gli equilibri mondiali. È il 1989, anno in cui il “martello della Storia” infrange certezze consolidate e ridefinisce il panorama politico e sociale globale. Ma, per, la giovane protagonista, quel periodo sarà ricordato soprattutto per il suo “viaggio” personale attraverso il passaggio dall’infanzia all’adolescenza: un momento carico di scoperte, dubbi e primi desideri di autonomia.