Lo United difende Ten Hag come se fosse Ferguson Il Telegraph non gradisce

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) La posizione di Erik ten Hag al Manchesterè in bilico, più che altro per i deludenti risultati ottenuti finora. La squadra è tredicesima in Premier League con soli 7 punti fatti. La dirigenza, però, sembra non voler cambiare allenatore, anche se forse sarebbe la scelta migliore per dare una svolta. Locontinua a dare infinite opportunità a ten Hag Ilscrive: Ratcliffe disse a gennaio che erano passati troppi allenatori allonegli ultimi 11 anni, quindi qualcosa non andava nell’ambiente. Comprensibilmente, hanno deciso di provare a cambiare rotta, che è quello che ten Hag e il suo staff si auguravano. Il tecnico ora sta sopravvivendo e se verrà esonerato durante la sosta delle nazionali, non potrà lamentarsi di non ricevere sostegno dal club.