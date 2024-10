LIVE Inter-Stella Rossa 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.55 Ingresso in campo dei calciatori, tra poco l’inno della competizione. 20.50 Nella prima giornata di questa, i due giocatori con il maggior numero di pressioni alte sugli avversari sono stati Mehdi Taremi (102) e Nicolò Barella (77) dell’. Allo di squadra, l’ha totalizzato 518 pressioni alte, ben 110 in più rispetto a qualsiasi altro team. 20.45 Timi Elsnik è il calciatore dellache ha generato il maggior numero di opportunità da gol (quattro), effettuato il maggior numero di passaggi complessivi (58), oltre ad aver completato più passaggi tra le linee difensive avversarie (16) e recuperato il maggior numero di possessi (otto) in questa edizione della. 20.