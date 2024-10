Libano dopo sette giorni di guerra è già strage di bambini Secondo l’Unicef almeno 80 minori sono morti e 300mila sono stati costretti a fuggire

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 ottobre 2024)di bombardamenti e l’avvio della campagna di terra, inla situazione sta letteralmente precipitando. A spiegarlo è la Direttrice generale del, Catherine Russell, che si è detta “profondamente preoccupata per il rapido deterioramento della situazione umanitaria in. Nell’ultima settimana,le notizie,80uccisi negli attacchi, mentre altre centinaiarimasti feriti.i rapporti del Governo, il numero di sfollati interni a causa delle violenze è salito a più di un milione, tra cui oltre”. “Migliaia die famiglie vivono per strada o in rifugi, molti dei qualifuggiti dalle loro case senza beni e forniture essenziali. Le condizioni umanitarie peggiorano di ora in ora”, ha aggiunto la stessa direttrice generale del