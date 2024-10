L’allenatore di 76 anni dietro le sbarre e i detenuti in goal Sfida nel carcere di Cremona | Dagli insulti ai premi che soddisfazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) “E’ davvero un bell’impegno, ma estremamente gratificante. Eppoi mi diverto”. Gigi Bertoletti, cremonese, 76ex litografo, una vita nell’ambito calcistico locale, racconta a ilfattoquotidiano.it la sua esperienza di allenatore di calcio deideldi Cà del Ferro, a. Tutto ha inizio quando viene interpellato dalla sezione locale Uisp (Unione italiana sport per tutti): “Era il 2003, mi hanno proposto di portare inla mia lunga esperienza nel mondo del calcio dentro al. Prima di me ci aveva provato un amico ma ha resistito solo pochi giorni. Io ho accettato subito ed oggi sono sempre più fiero di averlo fatto”. Gigi, il ‘ct dei’ come lo chiamano con affetto, non si limita ad allenarli ma li dirige nelle partitelle che lui stesso organizza in base agli spazi e ai momenti di ‘libertà’ che ihanno durante la giornata.