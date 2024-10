La promessa Contributi fissi per i nuovi nati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ci riprova Stefano Spinelli, 62 anni, ex consigliere comunale, cattolico in prima linea, avvocato, in lista per le regionali con Fratelli d’Italia come nel 2020, quando il partito non aveva numeri così alti, ma aveva iniziato la sua ascesa. "Spinelli è il nostro candidato di punta nel Cesenate", lo ha battezzato la coordinatrice provinciale di FdI Alice Buonguerrieri decantandone "il profilo di livello" alla presentazione della candidatura. Spinelli, perché si è rimesso in gioco? "Una spinta è venuta dalla chiarezza dei valori che Meloni non manca di ribadire, messi in crisi dall’ideologia woke, dal gender, dal multiculturalismo, dalla ridefinizione delle parole padre e madre".