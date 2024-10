La Jesina rifiata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Marina enon reggono il passo di Fermignanese e del sorprendente Tavullia Valfoglia che comandano il girone A di Promozione. Ha raccontato questo la quarta giornata che vede assottigliarsi il numero di squadre in vetta al torneo: da quattro a due. Ladomenica non va oltre il pari nel derby sul campo della Biagio Nazzaro Chiaravalle. Non basta ai leoncelli - ora terzi da soli - il guizzo di Tittarelli nel primo tempo. Severini nella ripresa fa respirare i rossoblu sempre ultimi in classifica, ma non da soli vista la compagnia di Appignanese e Pergolese. Il giorno prima è andata peggio al Marina sconfitto a Sassoferrato. La squadra di Favorini conquista la prima vittoria stagionale in campionato, e per giunta in casa, grazie a un eurogol di Rossini. Unica nota negativa per il Sassoferrato Genga l’espulsione di Silvestri.