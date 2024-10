Judo al via domani i Mondiali Junior | l’Italia guarda al futuro con una spedizione ambiziosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Ultime ore di attesa in vista dei Campionati2024 di, che si terranno sui tatami del Kasri Tennis di Tashkent (in Tagikistan) da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre. Sono in tutto 531 (241 donne, 290 uomini) gli atleti iscritti alla rassegna iridata under 21 in rappresentanza di 67 Paesi diversi, conche proverà a svolgere un ruolo da protagonista nell’evento giovanile più importante del panoramaistico globale. Laazzurra è sicuramente, potendo contare su alcuni talenti emergenti in rampa di lancio che hanno già fatto alcune esperienze tra i senior nel World Tour. Pensiamo in primis a Savita Russo, reduce addirittura dalla partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi (dopo aver vinto il bronzo agli Europei di Zagabria) e candidata di conseguenza ad un posto sul podio nei -63 kg.