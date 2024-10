Intervista ad Arnaldo Gadola | La sfida della politica per un futuro migliore dei giovani

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 1 ottobre 2024) Caserta. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente per analizzare l’attuale situazione, è un politico che non ha mai avuto l’occasione di rappresentare gli elettori, che, sperano ci riuscirà un giorno, perché lo merita. Dicono alcuni, se fosse stato eletto, avrebbe prodotto più di altri. L’avvocato nel suo percorso giudiziario ha un trascorso eccellente di primo piano per aver seguito procedimenti giudiziari insieme a Carlo Taormina. Ha iniziato a studiare Giurisprudenza alla Federico di Napoli di Via Mezzocannone, ai suoi brillanti studi coronati da numerose Lauree, si è unita un’intensa e altrettanto brillante attività, personalità di spiccoe del pensiero politico italiano. Ha dedicato e tuttora dedica a questa realtà una buona parte del suo lavoro anche se non è mai stato eletto.