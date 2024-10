Inter-Stella Rossa Youth League 3-0 al 45? | Topalovic si sblocca!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 1 ottobre 2024) È da poco terminato il primo tempo diPrimavera, gara valevole per la seconda giornata di(segui qui il nostro LIVE). Dopo i primi quarantacinque minuti sorride l’che è in vantaggio di 3-0 grazie al doppio guizzo die Cocchi e alla rete di De Pieri. TRIS DOMINANTE – Primo tempo molto positivo dell’di Andrea Zanchetta, che chiude sul triplo vantaggio contro i pari età della. Match di, che anticipa per certi versi quello di Championstra i grandi, in programma questa sera alle 21. Al 12?, la prima vera grande occasione della partita: cross perfetto di Cocchi, al volo ci arriva Lavelli ma conclude alto. Al 23?, la squadra di Zanchettail match: cross di De Pieri dalla destra a giro, in area piccolasfrutta un inserimento fatto con i tempi giusti e di testa deve solo appoggiare in rete.