Inchiesta ultras Inter Ferdico rivela | Da Zanetti ricevuto un avviso!

(Di martedì 1 ottobre 2024) Continuano le indagini legate all’die Milan. Marco, caponerazzurro (al momento in carcere), hato nuovi retroscena che coinvolgono Javiere Marco Materazzi. RETROSCENA – Non si placano i retroscena legati all’delle due squadre milanesi. Ieri il clamoroso blitz della Guardia di Finanza che ha arrestato ben 18 figure legate alla Curva Nord nerazzurra e a quella Sud rossonera. Tra gli arrestati appunto Marco, capodell’. Al momento, ilsi trova in carcere e dagli atti della Procura di Milano emergono nuovi retroscena. A quanto pare, nel maggio del 2023 è avvenuta una conversazione telefonico tra lo stessodell’, riferisce Sport Mediaset, e l’ex leggenda Marco Materazzi.