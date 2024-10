Immersione nel bosco della fantasia La regina i 7 nani e la fiaba dei colori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Joepalla torna a stupire con la suae i suoi. Il lavoro su cui il pittore e street artist monzese si è concentrato nel corso dell’estate, allestendo una speciale bottega negli spazi del teatro Binario 7 - da cui uscivano via via opere esposte momentaneamente nella vasca espositiva del polo culturale, che fu intanto aperta e visitabile al pubblico -, diventa ora una mostra personale. Giovedì sarà inaugurata, al Punto Arte di via Bergamo 2, “I 7nelmagico“ (la mostra sarà visitabile fino al 14 ottobre). Protagonisti - almeno iconograficamente - saranno i 7Disney realizzati dall’artista in chiave colorata e moti con la tipica plasticità del suo stile. Saranno inseriti nello spazio fisico per segnare il percorso all’internomostra. Questa vedrà sulle paretigalleria d’arte numerosi dipinti.