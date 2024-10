Ilaria Clemente esce dal GF per fare test gravidanza? Caos sul web

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 1 ottobre 2024) In queste ore si sta consumando un vero giallo all'esterno della casa del Grande Fratello. Lo staff del programma ha annunciato da pochissimo il momentaneo abbandono della casa da parte di una concorrente, ovvero,. Dopo Clarissa Burt, uscita la settimana scorsa per sbrigare alcune faccende personali, anche Ila si è dovuta assentare per un po' di tempo e, per adesso, non è ancora rientrata. La produzione del reality show si è limitata a dire che la giovane sia stata costretta ad uscire dalla casa per «motivi personali», senza dare ulteriori spiegazioni in merito a ciò che potrebbe esserle successo. Sul web, però, stanno circolando delle voci clamorose., infatti, potrebbe essere uscita per effettuare undiin quanto sospetterebbe di essere incinta.