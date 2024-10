Gasperini multa da 10mila euro per gesto provocatorio nei confronti dei sostenitori del Bologna

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gian Pieroè stato sanzionato dal giudice sportivo dopo quanto accaduto nel match di Serie A tra Atalanta eto dal giudice sportivo per “unneideidel” Il tecnico della Dea, infatti, è stato punito con unadi. Ma cos’è successo in realtà? Si legge nella nota che l’allenatore ha ricevuto il provvedimento in quanto dopo “la segnatura di una rete (1-1) da parte della propria squadra ha rivolto unneideidella squadra avversaria posizionati dietro la panchina, generando la loro reazione“. L’episodio era sfuggito all’arbitro e al quarto uomo, non è stato registrato dalle telecamere, ma non alla Procura federale. Nessuna squalifica, però, per, che sarà nuovamente in panchina nel prossimo impegno di campionato contro il Genoa.