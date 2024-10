Finisce l’avventura di Renault in F1 | non produrrà più motori dal 2026

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024) Laha deciso di interrompere la produzione didi F1 dal: dopo quasi mezzo secolo di attività, la scuderia francese ha optato per uscire definitivamente dalla massima categoria automobilistica. La scelta è stata ufficializzata dal team Alpine attraverso un comunicato: “Le attività di Formula 1 a Viry, escluso lo sviluppo di un nuovo motore, continueranno fino alla fine della stagione 2025“. Il centro di Viry-Chatillon (a sud di Parigi) verrà convertito in un entro di eccellenza ingegneristico e di alta tecnologia già da fine 2024.è nel Circus dal 1977 e ha vinto come produttore dodici titoli costruttori e undici Mondiali piloti. La Alpine potrebbe firmare un accordo con Mercedes, che al momento già fornisce i propulsori a Williams, McLaren e Aston Martin.