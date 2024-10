Final Fantasy | Nobuo Uematsu storico compositore dei videogiochi in concerto in Italia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 1 ottobre 2024) I fanni dipotranno gioire al più presto: l’iconicodei brani della serie,, torna, infatti, in, dopo 17 anni, in unche si terrà il 7 marzo 2025 presso l’Auditorium Conciliazione di Roma. Ad affiancare l’artista, la sua band, formata da Michio Okamiya (chitarra), Chihiro Fujioka (percussioni), Xiao (voce) estesso alla tastiera. Il comunicato ufficiale recita: “Riconosciuto come uno dei più importanti e versatili compositori nel mondo videoludico,ha conquistato il pubblico internazionale con le sue melodie indimenticabili, venendo inserito ben 5 volte nella top 20 della Classic FM Hall of Fame.“. La locandina delno di, fonte: AuditoriumConciliazione.