E’ morto l’imprenditore ed ex ministro Francesco Merloni

(Di martedì 1 ottobre 2024) ANCONA (ITALPRESS) – E’a 99 anni, nella sua abitazione a Fabriano (Ancona), l’ingegnere, presidente onorario di Ariston Group. Lo riferisce una nota dell’azienda. “Imprenditore e Cavaliere del Lavoro,– ricorda l’azienda – è stato uno dei protagonisti dell’industria italiana che, raccogliendo l’eredità del padre Aristide, ha dedicato la sua carriera allo sviluppo internazionale dell’azienda di famiglia”. Accanto all’attività di imprenditore,si è impegnato anche in politica con la Democrazia Cristiana. Eletto per sette legislature al Senato e alla Camera dei Deputati, dal 1972 al 2001, svolge l’attività parlamentare nella Commissione per le Attività produttive e nella Commissione bicamerale per la Riconversione industriale e le partecipazioni statali.