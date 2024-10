Disponibile l’Ep di Jocelyn Pulsar | La mia nuova fase post-separazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il 27 settembre ha segnato il ritorno di(Francesco Pizzinelli), il cantautore forlivese cult della scena lo-fi italiana. Il suo nuovo Ep si intitola ’4 canzoni senza atmosfera’. Come il precedente lavoro, ’Stereolocale’, anche questafatica è stata completamente registrata in casa. "È un lavoro fortemente autobiografico – spiega l’artista –, seppur meno crepuscolare del precedente: si percepisce invece il tentativo di entrare in una, che è comunque il filo rosso che accomuna entrambi i dischi, che possono essere considerati l’uno la naturale prosecuzione dell’altro". Francesco Pizzinelli avvia il suo progetto musicale nel 2003, e mette in evidenza sin da subito lo spirito lo-fi e l’attitudine pop.