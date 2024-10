Collisione evitata nei cieli dell’Alaska Il caccia russo sfiora quello Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) La presenza di assetti aerei russi nella regione artica non è una novità. Sin dai tempi della guerra fredda, la Russia ha spinto i suoi aerei all’interno dell’Adiz (Air defense identification zone) degli Stati Uniti, in particolare nella regione. Anche oggi, eventuali sconfinamenti nelle propaggini più settentrionali dello spazio di difesa aerea statunitense sono considerati alla stregua di una routine. Spesso lo sconfinamento non è neanche intenzionale, e la prassi consolidata tra le aeronautiche di Usa e Russia tende a risolvere la questione senza che si verifichino ulteriori problemi. Quando uno o più aerei non identificati entrano nell’Adiz, iUsa si levano in volo e procedono a intercettarli, scortandoli poi al di fuori del proprio spazio aereo.