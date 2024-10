Che cos’è la Linea Blu tra Israele e Libano il confine occupato dai militari delle Nazioni Unite per mantenere la pace

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Decenni di scontri, guerre, incursioni e invasioni hanno trasformato laBlu nel veroterrestre tra. Come confermano anche le ultime operazionidi Tel Aviv, pur non essendo una frontiera riconosciuta a livello internazionale è questo l’unico ostacolo, per quanto semplice da oltrepassare, per evitare l’innesco di nuovi conflitti trae il Paese dei Cedri. Su quella, infatti, rimangono operative le forze di interposizione(Unifil) a guida italiana. L’escalation di questi giorni trae ilha di nuovo riportato all’attenzione internazionale il ruolo dellaBlu che si estende per 120 chilometri lungo la frontiera meridionale delseparandola dae dalle Alture del Golan occupate dallo Stato ebraico.