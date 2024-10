C’è la guerra la reliquia non parte La Verna | salta la missione dei frati a Gerusalemme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 – Annullato il viaggio, in programma da ieri fino al prossimo 5 ottobre, per una delegazione toscana di dieci religiosi francescani - tra laici e- per portare unadi San Francesco d’Assisi in Terra Santa. A bloccare lache avrebbe portato l’oggetto sacro da Laalle comunità cristiane die Betlemme, è la crisi bellica in Medio Oriente e i conseguenti voli aerei cancellati. “Laprocede e ha comportato il blocco dei voli. La situazione sempre più difficile, per il momento rende impossibile realizzare il sogno di riportare San Francesco in Terra Santa dopo otto secoli”, spiega Padre Guido Fineschi, guardiano del Santuario dellacommentando la notizia della mancatanza.