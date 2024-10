Allegro bestiale Telmo Pievani e la Banda Orisis incantano il pubblico di BergamoScienza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nemmeno l’insorgere di un problema tecnico all’inizio dello spettacolo è riuscito a fermare il “tifone” dellaOsiris composta da Alessandro Berti, Gian Luigi Carlone, Roberto Carlone, Giancarlo Macrì,, storico quartetto di polistrumentisti di estrazione classica che da quasi quattro decenni allietano ilitaliano (e non solo) con le loro scorribande teatrali e le ottime colonne sonore. Lo scorso sabato 28 settembre, lasi è esibita sul palco di Bergamo Scienza, nel tendone di NXT Station in Piazzale Alpini, in compagnia del Professor, orobicissimo, classe 1970, filosofo della biologia, evoluzionista, saggista, presentatore, autore televisivo e teatrale.