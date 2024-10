70 anni e non sentirli Milly Carlucci fa il compleanno ed è circondata dall’amore della sua famiglia

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 1 ottobre 2024) Oggi è ildie via Instagram sono arrivati gli auguri da parte di tutta la sua: grande emozione per la conduttrice! Proprio di recente, la nota conduttrice è tornata in televisione con la diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle;è inarrestabile ed è considerata una pioniera del piccolo schermo italiano. Oltre alla brillante carriera, però, la showgirl è anche una mamma e una moglie affiatatissima. La sua lunga storia d’amore con Angelo Donati ha portato alla nascita di due figli, Angelica Krystle, che da poco si è sposata a sua volta, e Patrick. La sua primogenita, tramite Instagram, ha voluto augurare il meglio a sua mamma; nel suo giorno speciale l’ha descritta come la “migliore del mondo”.