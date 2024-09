Zahariev il bomber designato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Con Hristola Pielle ha chiuso il roster, almeno questo è stato l’annuncio ufficiale della società al momento della chiusura dell’accordo con il bulgaro ex Trieste, Varese e Fortitudo Bologna., sì, un colpo davvero di livello: «Un giocatore con un pedigree importante che può vantare esperienza internazionale. Si tratta di un giocatore versatile, con stazza, pericoloso al tiro da oltre l’arco e un’ottima visione di gioco», parola di coach Campanella, che si gode la sua nuova guardia titolare. Uno dei migliori giocatori bulgari,; in patria un vincitore seriale con 6 scudetti e 3 Coppe nazionali. L'ultima, conquistata proprio nel 2024 con il Chernomorets Burgas, che invece in campionato è stato eliminato in semifinale. I numeri, poi, di lusso per la categoria: nell'ultimo campionato bulgaro ha viaggiato a oltre 16 punti di media.