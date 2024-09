Will & Harper la recensione | il road trip dell’amicizia più pura

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il film:, 2024. Creata da: Josh Greenbaum. Genere: Documentario. Cast:Ferrell,Steele. Durata: 114 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix. Trama: Quando, una buona amica diFerrell, si dichiara trans, i due intraprendono un viaggio in auto per far conoscereal mondo come se stessa. A chi è consigliata: Agli appassioni di storie on thein tutti i sensi: di scoperta del sè, di racconti introspettivi e, soprattutto, di amicizie da custodire.