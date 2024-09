Veicoli storici Aci | Finalmente si possono richiedere le targhe originarie della prima immatricolazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – Le “storiche” sono ormai una realtà! Via libera alla possibilità di utilizzare nelle auto e nelle moto d'epoca ledel periodo dicon i relativi numero e siglaiscrizione al Pra. Dopo anni di attesa (se ne parla dal 2020), ora èpossibile ottenere la redi un veicolo di interesse storico con il numero di targa originario. Lo ha stabilito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha emanato il decreto attuativo per la legge 178 del 30 dicembre 2020 in cui si prevede la "facoltà di ottenere ledi circolazioneiscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione per idi interesse storico e collezionistico".