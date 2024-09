Soldi facili truffa infinita Le vittime sono 40mila | Umbria Toscana e Puglia le regioni più coinvolte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Perugia, 30 settembre 2024 – “Se chiude il sistema siamo rovinati”. Così dicevano scambiandosi audiomessaggi gli incauti investitori che credevano di aver trovato la gallina dalle uova d’oro e invece erano finiti ad alimentare un colossale bluff che tra(ma anche) avrebbe coinvolto tra i 40 e 50mila utenti della piattaforma di finto trading “2139 Exchange”. Il sito online oscurato da Consob che prometteva un modo “facile” per fare, il classico miraggio del guadagno senza fatica che cela un multilevel, una sorta di “schema Ponzi” (come lo chiamano gli addetti ai lavori), altro non è che un modello economico di vendita che promette forti guadagni ai primi investitori, che divengono poi loro stessidella