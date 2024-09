Sinner | Momento molto difficile ho passato notti insonni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) Dopo aver battuto Jiri Lehecka nei quarti di finale del China Open a Pechino, Jannikha condiviso in conferenza stampa le sue preoccupazioni e difficoltà personali. Il tennista ha ammesso di attraversare un periodo complesso, soprattutto a causa del ricorso della WADA sulla sua presunta positività al Clostebol. «È un. Non è una situazione in cui mi piace trovarmi, è delicata e diversa. Di sicuro ho avutoin questo periodo», ha confessato, mettendo in luce il suo stato emotivo. Nonostante ciò, ha cercato di mantenere un atteggiamento positivo e di non perdere la concentrazione: «Cerco di ricordarmi che non ho fatto nulla di male e questo mi aiuta a tenere la testa alta. Ma sì, è unanche per la mia squadra.