Shaila Grande Fratello ex fidanzato gay | accuse di corna e coming out

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 30 settembre 2024) Emergono nuovi dettagli suGatta e il suo exAlessandro Rizzo. Le dichiarazioni rilasciate dal ballerino durante un'intervista alla trasmissione Non Succederà Più su Radio Radio sono decisamente esplosive. Rizzo ha deciso di intervenire pubblicamente per smentire lemosse dalla sua ex che aveva definito la loro relazione come tossica e manipolatoria. In questo modoGatta è stata sbugiardata. Alessandro Rizzo ha raccontato che la loro relazione è durata oltre cinque anni, ma si è conclusa naturalmente per la fine dell'amore. "Siamo stati fidanzati in realtà cinque anni. Finita per il fatto che l'amore può finire", ha spiegato, sottolineando che inizialmente la separazione era stata amichevole.