Scuola | Pd Senato ' assurdo procedimento disciplinare contro Raimo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set (Adnkronos) - "E'che un insegnante rischi il licenziamento per aver espresso critiche al ministro dell'Istruzione e del Merito. Critiche tra l'altro espresse in una trasmissione televisiva e non in un contesto scolastico". Lo dicono Cecilia D'Elia, Andrea Crisanti, Enza Rando e Francesco Verducci, senatrici eri dem della commissione Cultura, e Susanna Camusso, senatrice dem della commissione Affari sociali e Lavoro. "Nel nostro Paese vige la libertà d'opinione e quanto sta avvenendo nei confronti di Christianè un fatto grave che lede questo diritto e costituisce un precedente preoccupante.