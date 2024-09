Real Madrid | Mbappé convocato in Champions League Courtois ko

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilritrova Kylian. L’attaccante francese ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale della gamba sinistra rimediata contro l’Alaves ed è fra i convocati per la gara didi mercoledì sul campo del Lille. Un recupero lampo visto che si pensava rientrasse dopo la sosta, saltando anche la gara di sabato col Villar. In compenso Carlo Ancelotti perde Thibaut, infortunatosi nel derby di ieri sera al Metropolitano: lesione all’adduttore sinistro è il responso emerso degli accertamenti. Il portiere belga starà fuori un paio di settimane e dovrebbe rientrare per la gara col Celta Vigo del 19 ottobre. Contro Lille e Villartoccherà a Lunin difendere i pali dei blancos.inko SportFace.