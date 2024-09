Prende fuoco l’auto elettrica | Siamo salvi per miracolo Potevamo essere a bordo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) "Abbiano sentito un tremore e poi un’esplosione.vivi per". Sono le prme parole di Stefano Negro, proprietario della villetta dove è avvenuta l’esplosione di un’autoieri mattina poco dopo le 8. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella villetta di via Saffi a Pantigliate da una famiglia composta da padre, madre e due figli. I quattro stavano per uscire di casa, ma improvvisamente la loro Fiat 500, che era regolarmente parcheggiata nel box, ha presoed è stata completamente divorata dalle fiamme. L’incendio ha danneggiato seriamente anche il box, la taverna, la stanza sopra il box e un bagno, sempre al piano superiore. Per ora sia il box che la villetta non sono agibili, anche perché è saltato l’impianto elettrico e la famiglia dovràospitata da parenti. La tragedia è stata sfiorata ieri mattina.