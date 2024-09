Pistola giocattolo modificata Denunciato durante i controlli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) MONTECATINI TERME La polizia di Stato prosegue l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati al traffico di stupefacenti in città. Gli agenti del commissariato hanno effettuato una serie diantidroga nelle zone della stazione ferroviaria di Montecatini Centro (piazza Gramsci) e quella di Montecatini-Monsummano (piazzale Italia). Una delle persone fermate, un italiano del 1994, è statoin stato di libertà perché trovato in possesso di unacon rimozione del tappo rosso e portata fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo. Inoltre,uno deiè stato identificato un altro italiano, sempre del 1994, colpito da avviso orale emesso nel 2023 dal questore di Pistoia, è stato trovato in compagnia di altri soggetti già noti alle forze dell’ordine.