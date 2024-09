Paura allo stadio Giocatore si accascia dopo uno scontro di gioco | è grave al ’Bufalini’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unodi. Lui si sente male, accusa il colpo, ma poi si rialza. L’allenatore decide prudenzialmente di sostituirlo. Pochi minuti, la grande: mentre è seduto in panchina Federico Masini perde i sensi e sia terra. Momenti di panico ieri pomeriggiodi Verucchio, durante la partita del campionato di Promozione tra la squadra dei padroni di casa e quella dell’Edelweiss Jolly Forlì. Accade tutto nella ripresa, verso la fine della gara. Il Verucchio è in vantaggio per 2 a 0 sugli avversari. La partita ormai è chiusa. Al 35esimo minuto Masini, difensore di 33 anni arrivato in estate nella squadra dei rosanero dal Pietracuta, resta coinvolto in undicon un avversario. Prende una gran botta Masini. I compagni, lì per lì, temono si tratti di qualcosa di, ma poi il difensore si rialza.