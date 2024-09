Milan Leao | Fonseca mi chiede più lavoro difensivo mi sta aiutando molto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Rafaelha accompagnato l’allenatore rossonero Paulonella conferenza stampa in vista del match di Champions League delcontro il Bayer Leverkusen: “Dal primo giorno che il mister è arrivato mi ha convocato nel suo ufficio ma non per parlarmi di gol o assist, ma per stimolarmi a diventare un giocatore più completo. Mi ha detto che vuole vedermi più concentrato nel, perché questo aiuta ad essere un giocatore migliore. Anche mentre stavamo venendo qua mi ha fatto vedere alcuni video sull’ultima partita. Mi sta“. Sull’essere capitano, l’attaccante portoghese ha detto: “Per me è un orgoglio essere capitano del. Sono qua da 6 anni ma è sempre un grande onore scendere in campo in rossonero, e con la fascia ancora di più“.ha poi aggiunto: “Meglio pensare partita per partita, quella di domani è difficile e importante.