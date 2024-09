Mi hanno Violantata! Due Siciliani e Due Afgani ma Non Era Vero Niente Ecco Com' è Andata

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) L'Aquila - Una donna ha ritirato la denuncia di stupro contro quattro colleghi, ma la verità è emersa.cosa è accaduto. Una cameriera di 43 anni originaria della Puglia è al centro di un caso che ha suscitato forte attenzione mediatica. La donna, a dicembre 2023, si era recata presso i Carabinieri per denunciare di essere stata violentata da quattro colleghi all'interno di un hotel situato ad Alfedena, un comune in provincia dell’Aquila. Tuttavia, a distanza di tempo, è emerso che il suo racconto era stato frutto di una fantasia alimentata dall’alcol. Il fascicolo aperto dalla Procura per simulazione di reato è stato un atto dovuto, soprattutto dopo che la donna ha ritirato la sua denuncia, giustificandosi dicendo di non essere stata in sé durante l’episodio. Nonostante le sue dichiarazioni, ciò non ha impedito l’avvio di un'indagine per chiarire i dettagli della vicenda.